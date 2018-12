Ankara'da AB Zirvesi

11 Aralık 2018 Salı 15:19



11 Aralık 2018 Salı 15:19

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Avrupa Birliği Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Fransa'da yaşanan "Sarı Yelekliler" eylemleriyle, Gezi olayları arasındaki benzerliğe dikkati çekerek, "2013 yılında Türkiye'de, Gezi olaylarını bahane ederek seçilmiş, meşru, sandıkta demokratik yollarla yıkamadıkları hükümeti, sokak eylemleriyle yıkmaya çalıştılar. Bugün Fransa'da Sarı Yelekliler'in başlattıkları eylemlerin, Avrupa ülkelerine yayılmaya başlamasından endişe duyduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.Kahramankazan Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 21. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AB Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane ve AB üyesi ülkelerin temsilcileri ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen belediye başkanları, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. "Türkiye-AB ilişkileri, son gelişmeler ve yerel yönetimlerin etkisi" ile "Avrupa'da Sığınmacı Krizi ve Uyum" konuları masaya görüşüldüğü toplantının ilk oturumuna, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AB Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Avrupa Birliği Genişleme Politikası Raportörü Franco Iacop ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe konuşmacı olarak katıldı.Kahramankazan'ı anlattıKahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk burada yaptığı konuşmada, AB üyesi ülkelerin değerli temsilcilerini ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen değerli katılımcıları misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Kahramankazan'ın belediye başkanı seçildiği 2004 yılında bir kasaba görüntüsünde olduğunu ifade eden Ertürk, geride kalan 15 yılda ilçelerini marka bir şehir haline getirmeyi başardıklarını kaydetti. Kahramankazan'da yaşanan bu değişim ve gelişimin 28 farklı üniversiteye tez konusu olduğunu vurgulayan Ertürk, ilçelerinin 81 ilden göç almasına karşın, adli olayların en az düzeyde yaşandığını, sosyal barışın maksimum seviyede temin ve tesis edildiğini kaydetti. Ertürk, ilçede belediye tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde yer alan tesis, merkez ve kümelenmeler hakkında bilgi verdi. Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda Avrupa Konseyi tarafından verilen "12 Yıldız Şehri" unvanına iki kez üst üste, son olarak da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nce verilen "Avrupa Diploması" ödülüne layık görüldüklerini anlattı."İnsanlar barış içinde yaşasın"Teknolojik gelişmeler sayesinde artık yerel bir köy haline gelen dünyada, çatışma, savaş, kan ve gözyaşı yerine, sevgi dilinin kullanılarak insanların barış içinde yaşaması, sevginin temel unsur olması gerektiğini ifade eden Ertürk, "Bu uğurda mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre ve dünya bırakmak için Avrupa'daki ve dünyadaki sorunların çözümünde bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Mülteciler konusuTürkiye'nin Suriyeli mülteciler konusunda önemli çalışmalar yaptığını anlatan Ertürk, "Türkiye, 3 buçuk milyon Suriyeli kardeşimiz sınırda gözyaşı içerisinde beklerken onlara sessiz kalmadı. Onlarla ekmeğini bölüşen, topluma uyumları konusunda her şeyi yapan, onları kendi bağrında misafir eden Türkiye'nin bu noktadaki fedakarlıkları ortada" dedi.Gezi ve Sarı YeleklilerFransa'da yaşanan "Sarı Yelekliler" eylemlerine ilişkin konuşan Ertürk, Sarı Yelekliler eylemleri ile Türkiye'de yaşanan Gezi olayları arasındaki benzerliğe dikkati çekti. Ertürk, "2013 yılında Türkiye'de, Gezi olaylarını bahane ederek seçilmiş, meşru hükümeti, sandıkta, demokratik yollarla yıkamadıkları hükümeti, sokak eylemleriyle yıkmaya çalıştılar. O günlerde bu girişimler Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile birlikte bastırılmıştır. Yine bugün Fransa'da Sarı Yelekliler'in başlattıkları eylemlerin, Avrupa ülkelerine yayılmaya başlamasından endişe duyduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.Avrupa'ya sitemErtürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş, meşru hükümetine ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı istediklerini Gezi olayları ile yapamayanların, 15 Temmuz'da silahlı darbe yoluyla yapmaya çalıştıklarını vurguladı. Ertürk, "Türk milleti, o silahların karşısında göğüslerini ve yüreklerini açmak suretiyle milli iradesine ve demokrasisine, insan haklarına sahip çıktığını 15 Temmuz gecesi bu tüm dünyaya göstermiştir. Kurşuna nasıl kafa atılır, F-16 savaş uçağına nasıl kafa tutulur bu millet, Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve demokrasisine olan aşkıyla bu kanlı hain işgal girişimini bastırmıştır. O dönem bizlere destek olan ve bu konuda tepkilerini ortaya koyan bugün de aramızda olan çok değerli delegasyon üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.Ertürk, Avrupa'da bazı kesimlerin ise Türkiye'ye olan desteklerini açıklamak için 20 gün beklemesine sitem ederek, "Keşke 20 günlük süreyi beklemeden Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş hükümetinin yanında olduklarını hemen açıklamalarını arzu ederdik. Bizim başımıza gelenin başka bir ülkenin başına gelmesini asla istemeyiz. Terör her yerde terördür. Terörün dini, dili, etnik bir yapısı asla yoktur" diye konuştu.Ertürk, bu çalışma grubu toplantısının Türkiye ve Avrupa için yeni bir başlangıç olacağına yürekten inandığını da kaydetti."Türkiye'ye destek sürmeli"Berger de, Türkiye ve AB arasında hayatın her alanında yakın ilişkiler bulunduğunu belirterek, bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Göç ve mülteci sorununun ciddi bir sorun olduğunu anlatan Berger, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı bu alanda katkı vermeye devam etmesi gerektiğini kaydetti. Berger, Türkiye'deki 3,5 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra yüksek oranlarda Iraklı ve Afganlı mültecinin de bulunduğunu belirterek, bu durumu yakından takip ettiklerini söyledi.OHAL'in kaldırılması olumluIacop ise, Başkan Ertürk'e kendilerini burada buluşturduğu ve nazik ev sahipliği için teşekkür ettiğini söyledi. Iacop, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra ilan ettiği OHAL'i kaldırmasını olumlu anlamda gördüğünü kaydetti. Türkiye ile yürütülen sürece her zaman önem verdiğini ifade eden Iacop, Türkiye ile AB arasındaki ikili temaslarda daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.Imane de, toplantının oldukça başarılı geçeceğine inandığını ifade ederek, Türkiye-AB ilişkilerinde karşılıklı olarak çalışmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.Toplantı kapsamında ayrıca, akademisyenler ve AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin katıldığı tematik oturumlar gerçekleştirildi. - ANKARA