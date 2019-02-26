Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2,029 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6, 609 lira oldu.

AÇLIK SINIRI BİR YILDA 392 LİRA ARTTI

Geçen yıl Şubat ayında açlık sınırı 1,637 lira, yoksulluk sınırı 5,331 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 2,009 lira, yoksulluk sınırı 6,543 liraydı. Böylece açlık sınırı bir yılda 392 lira, yoksulluk sınırı ise 66 lira artmış oldu.

YILIN İLK İKİ AYINDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 4,52'YE ULAŞTI

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1 oranında arttı. Yılın ilk iki ayında fiyatlardaki artış yüzde 4,52'ye ulaştı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 23,97 hesaplandı.

"FİYAT ARTIŞLARI SATIN ALMA GÜCÜNÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Türk-İş açıklamasında "Gıdadaki fiyat artışları satın alma gücünü olumsuz etkiliyor. Özellikle sebzede görülen fiyat artışları tanzim satışları ile dengelenmek istenmesine rağmen kalıcı duruma henüz gelmedi. Çoğu markette sürdürülen enflasyonla mücadele kampanyaları ise başlangıçtaki olumlu etkisini yitirmeye başladı" denildi.

1 KİLOLUK PAKETLER 800 GRAMA DÜŞTÜ

Raporda süt ve yoğurt fiyatı aynı kalmasına karşın peynirde daha önce genellikle 1 kg olan paketlerin ağırlıklı olarak 800 grama düştüğüne dikkat çekildi ve "Buna bağlı olarak peynir kilogram fiyatında artış belirlendi" görüşüne yer verildi.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI ARTTI

"Yaş sebze-meyve fiyatlarındaki artış hızı tanzim satışların etkisiyle azalmasına rağmen mutfak harcamasını olumsuz etkilemeye devam etti" görüşüne yer verilen Türk-İş açıklaması şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ay yüzde 25,90 artışla 7 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay yüzde 4,71 artışla 7,33 TL oldu. Meyvede ortalama kilogram fiyatı yüzde 4,74 artışla 4,64 TL oldu. Geçen ay 6,22 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı bu ay yüzde 5,79 artışla 6,58 TL olarak hesaplandı."