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Ankara'da Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı.

22.01.2020 06:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 06:38Ankara'da Afganistan uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda uyruklu 2 şüpheli 4 kilo 500 gram eroinle yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve satıcıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Pursaklar ilçesi Saray Mahallesinde, Afganistan uyruklu 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yapacağı istihbaratını alan ekipler harekete geçti. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, buluşma sırasında operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınanlardan birinin Keçiören İlçesi Kuşçağız Mahallesindeki evinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Afganistan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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