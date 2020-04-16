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Ankara'da akıl almaz yıkım... Dört katlı bina önlem alınmadan böyle yıkıldı

Ankara'da akıl almaz yıkım... Dört katlı bina önlem alınmadan böyle yıkıldı Ankara'da dört katlı bir binanın hiç bir önlem almadan yıkılması büyük tehlike yaşanmasına neden oldu.

16.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:05
Ankara 'da akıl almaz yıkım... Dört katlı bina önlem alınmadan böyle yıkıldı
ANKARA - Ankara'da dört katlı bir binanın hiç bir önlem almadan yıkılması büyük tehlike yaşanmasına neden oldu.
Ankara'nın Piyangotepe semtinde 4 katlı bir bina iş makinesi ile yıkılmaya başlandı. Trafiğin aktığı bir sırada iş makinesinin çalışması bina büyük bir gürültü ile yıkıldı. Binanın yola veya yan taraftaki binanın üzerine devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Ankara’da akıl almaz yıkım... Dört katlı bina önlem alınmadan böyle yıkıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, 3. Sayfa
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