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Ankara'da 'Akıllı Taksi' dönemi başlıyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce geliştilirilen 'Akıllı Taksi Projesi'nin prototipi, lansman toplantısında tanıtıldı.

13.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:13Ankara'da 'Akıllı Taksi' dönemi başlıyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce geliştilirilen 'Akıllı Taksi Projesi'nin prototipi, lansman toplantısında tanıtıldı. Başkan Mansur Yavaş, vatandaşların Kart ve kredi kartı ile ödeme yapabileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi açık otoparkındaki 'Akıllı Taksi Projesi'nin lansmanına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve çok sayıda davetli katıldı. Yavaş, projenin ihaleye çıkmasının ardından ekipmanların kentteki 8 bin 800 taksiye ücretsiz olarak takılacağını söyledi. Proje finansmanının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının altını çizen Yavaş, "Yaptığımız sözleşmeler doğrultusunda reklam anlaşmalarıyla bunlar taksilere ücretsiz olarak takılacaktır. Bunun şoförlerimize faydası var, müşterilere yararları var, belediyemiz ve şehir ulaşımı açısından faydaları var. Bu projeyi Türkiye'de ilk olarak biz yapmış olacağız. Bu proje uygulamaya başladığında, anlık olarak Ankara'da kaç tane taksinin trafikte olduğunu göreceğiz. Bu sayede de Ankara'da trafiği daha düzenli olarak yönetmemize faydası olacak" dedi.

'ANKARA KART İLE ÖDEME YAPILABİLECEK'

Yavaş, projenin vatandaşlara kazandıracağı imkanları şu şekilde sıraladı:

"Vatandaş, en yakın taksi durağı bölgesi içerisinde cep telefonu mobil uygulaması ile GPS konum bilgisini görerek boş olan taksiyi adresine çağırabilecek. Taksi içerisindeki navigasyon sayesinde nereye gittiğini izleyebilecek. Trafik yoğunluğu, kilometre bilgisi ve taksimetre fiyat bilgisini anlık görmekle birlikte, kredi kartı ve Ankara Kart ile ödeme yapabilecek. Taksi içerisinde unutulan kayıp eşyaların yer/konum bilgisi alınarak, eşya sahibine iadesi sağlanacak. Şikayet ve talepler için 7/24 çağrı hizmeti alabilecek. Vatandaş, çağıracağı taksinin plaka ve şoför kimlik bilgisini önceden görebilecek. Yabancı dil desteği ile bu özellikler turistlerin kolay kullanımına açılacak."

Uygulamanın sadece vatandaşlara değil taksicilere de birçok fayda sağlayacağını vurgulayan Yavaş, uygulamayla korsan taksi işletmeciliğinin de en aza indirileceğini söyledi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

HABER: Haluk KARAASLAN/ANKARA, -



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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