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Ankara'da akraba ailelerin silahlı 'mera' kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

ANKARA'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, iki akraba aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

05.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:32
Ankara'da akraba ailelerin silahlı 'mera' kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

ANKARA'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, iki akraba aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, köy merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan arazide meydana geldi. Köyde yaşayan Burhan Koyuncu, merada hayvan otlatma yüzünden akrabası Mustafa Kemal Koyuncu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafın kardeşleri de kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada, iki grup birbirine tabanca ile ateş açtı. Mustafa Kemal Koyuncu ile kardeşleri İsa ve Murat Koyuncu, vurularak, hayatını kaybetti. Burhan Koyuncu'nun oğlu Mert Koyuncu ise kavgada hafif yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay sonrası Burhan Koyuncu, kardeşi Kamil ve oğlu Mert Koyuncu gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişini cansız bedeni, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma köyde güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meradan görüntü

-Detay

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN- Muhammet BAYRAM/POLATLI ( Ankara ), -


Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılcakışla, Jandarma, Polatlı, Ankara, Güncel
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