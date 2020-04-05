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Ankara'da akrabalar arasında arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde aynı aile içerisinde arazi nedeniyle çıkan kavga sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

05.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:52
Ankara'da akrabalar arasında arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara 'nın Polatlı ilçesinde aynı aile içerisinde arazi nedeniyle çıkan kavga sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Kızılcakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı aileden oldukları öğrenilen İsa, Murat ve Kemal Koyuncu, aileye ait olan arazide çalışma yapmak için iş makinesiyle yaylaya çıktı. İsa, Murat ve Kemal Koyuncu'nun arazide çalışma yaptığı sırada yanlarına gelen ve yine aynı aileden olduğu tespit edilen ancak ismi öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönmesi sonrasında Murat, İsa, Kemal Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla vuruldu. Çevreden sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklığındaki olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemeleri sonrasında Murat, İsa ve Kemal Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, ismi öğrenilemeyen bir kişi de olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri arazide geniş güvenlik tedbiri aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılcakışla, Polatlı, Ankara, kavga, 3. Sayfa
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