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Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde alacak verecek kavgası nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

17.04.2020 01:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:41
Ankara 'da alacak verecek kavgası: 1 ölü
ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde alacak verecek kavgası nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan İbrahim Özmen ile Oğuz Y. (33),alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz. Y., İbrahim Özmen'e silahıyla ateş etmek istedi. O esnada Özmen, cadde üzerinde bir apartmana sığınmak istedi. Apartmanın kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremeyen Özmen'e, Oğuz Y. tabancayla ateş etti. Olayı gören çevredeki apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Silahıyla ateş eden Oğuz Y. ise olay yerinden silahıyla birlikte kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Oğuz Y. silahıyla birlikte yakalandı. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özmen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ankara’da alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Özmen, Kahramankazan, Ankara, 3. Sayfa
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