Ankara'da alışveriş yoğunluğu (2)

YASAK SONRASI SOKAKLAR BOŞ KALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından, Ankara 'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgenin ardından Ankara'daki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, saat 00.00'dan sonra evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Pek çok yerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, dışarıda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi.