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Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti

Ankara'da bir Anadolu lisesinde öğrenci tarafından çekilen video sosyal medyaya düştü. Görüntüde öğretmen ders anlatırken pencere kenarındaki öğrenci sigara içti.

03.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:49

Sosyal medyada paylaşılan görüntü bu kadarı da "pes" dedirtti. 'da Anadolu lisesinde bir öğrenci tarafından çekilen görüntüde ders işlendiği sırada pencere kenarındaki öğrencinin sigara içtiği anlar sosyal medyada tepki çekti.

BİRİ SİGARA İÇTİ DİĞERİ CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Görüntüde bir öğretmen tahtada ders anlatmaya çalışırken öğrencilerden biri sigara içiyor. Bir diğer öğrenci ise gürültülü sınıfta o anları cep telefonu kamerasına çekiyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada 'Ankara'nın göbeğinde bir Anadolu lisesi' notuyla paylaşılan skandal görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ı göreve çağırdı.

Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti

Ankara, Yaşam, Güncel


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