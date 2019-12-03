Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti

Sosyal medyada paylaşılan görüntü bu kadarı da "pes" dedirtti. Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci tarafından çekilen görüntüde ders işlendiği sırada pencere kenarındaki öğrencinin sigara içtiği anlar sosyal medyada tepki çekti.

BİRİ SİGARA İÇTİ DİĞERİ CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Görüntüde bir öğretmen tahtada ders anlatmaya çalışırken öğrencilerden biri sigara içiyor. Bir diğer öğrenci ise gürültülü sınıfta o anları cep telefonu kamerasına çekiyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada 'Ankara'nın göbeğinde bir Anadolu lisesi' notuyla paylaşılan skandal görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ı göreve çağırdı.