Ankara'da Anaokulunda Küçük Çocuğa Şiddet İddiasına Velilerden Tepki

Ankara'da bir çocuğa şiddet iddialarının gündeme geldiği kreşte çocukları olan veliler, duruma tepki gösterdi.Etimesgut'ta bir çocuğa şiddet iddialarının gündeme geldiği kreşte çocukları olan veliler tepkilerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Şaşırdım. Şiddet uygulayan kişiyi tanımıyorum. Çocuk tahminimize göre iki yaşında. Ailesini tanımıyorum, tanımam da gerekmiyor. Akşamdan beri uyuyamadık. Akşam binlerce tweet atıldı. Nerede görevliler? Kapanması lazım. Gelsin görevliler kapasın" ifadesini kullandı.Kreşte çocuğu olan ve ismini vermeyen bir veli ise "Bunu yapan kişi çocuğumun öğretmeni. Bu görüntüleri yayan zaten kreş sahibinin kendisi, şikayette bulunan da kendisi. Açıklama olması bizi rahatlatıyor, çocuk emanet ediyoruz. Ben çok tedirginim, öğretmenler de çok tedirgin. Nasıl bakacaklar çocuklarımıza. İşini ehliyle yapan öğretmenler çok. Burası basit bir kreş değil. Ben çok kreş araştırdım. Çocuğum 9 aydır buraya gidiyor. Bu tamamen karalama. Öğretmenin yaptığı bir suç var. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizim şüphelerimiz de var. Ben bu konuda rahat değilim. Rahatça yapılan bir hareket bu. İçeride kamera sistemi var. Akşam izleyeceğiz" diye konuştu.Başka bir veli, "Geçen yıl da buna benzer bir olay oldu. Biz yetkililerle görüştük, yanlış anladınız dediler. Bir şekilde bizi ikna ettiler. Çocuk gelmek istemiyordu kreşe. Görüntüleri çekemedik. Arka tarafta bir kadın vardı, çocuğu itti. Biz de bir öğretmenle görüştük. Siz yanlış görmüşsünüzdür, bizim kreşimizde böyle bir şey olmaz dedi. Çevreden birkaç şey duyduk, ikna olduk. Aslında ikna olmadık ama öyle görünmek zorunda kaldık. Çocuk kreşe gelmeyi istemiyordu. Çocuk şu an başka bir kreşe gidiyor. Oraya gitmek için can atıyor. Ama geçen yıl her akşam eve geldiğinde 'Yarın okula gitmeyelim, yarın tatil mi?' diyordu. Her sabah ağlaya ağlaya geliyordu. 4 yaşında çocuğum. Bir ara kolunda bir morluk gördük, arkadaşıyla itişme olduğunu söylediler ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Okulun bitmesini beklemeden çocuğumu aldım. Bunun hesabını soracağım. Psikolojisi ister istemez bozuldu" dedi. - ANKARA