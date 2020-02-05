Ankara'da apartmanda yangın: 2'si çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'da, Tatlıbal ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında, 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokak'ta Tatlıbal ailesine ait 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını son anda fark eden ev sahibi İsmail Tatlıbal, eşi R. Tatlıbal ile çocukları Tufan (3) ve Arzu Tatlıbal'ı (4) apartmandan çıkarıp, binadaki akrabalarını telefonla uyandırdı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, dumandan etkilenen İsmail Tatlıbal, eşi ve 2 çocuğu, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SOBADAN ÇIKTIĞI İDDİSASI

Üst kattaki dairede oturan Harun Tatlıbal, apartmandan gelen çığlık seslerine uyandığını söyledi. Yangın sırasında binadan çıkamayacağını düşündüğünü belirten Tatlıbal, şöyle konuştu:

"Çocuğumu aldım, aşağı indim. Çok etkileyici bir dumandı, göz gözü görmüyordu. Bir an tereddütte kaldım, 'Acaba inemez miyim' diye. Dumandan etkilenenler oldu. Amcamın torunu, hanımıyla beraber. Amcamın torunu aşağı iniyor, sonra hanımını almak için tekrar yukarı çıkıyor, o arada hanımı, çocukları, kendisi dumandan etkileniyor ve hastanedeler şu an. Sobadan yandığı söyleniyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanmış daireden görüntü

Harun Tatlıbal ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,