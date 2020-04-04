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Ankara'da araç giriş ve çıkışları durduruldu

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında Ankara'da araç giriş çıkışı yasağı başladı.

04.04.2020 04:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 04:28
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında Ankara 'da araç giriş çıkışı yasağı başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 ile mücadelede açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir , Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibarıyla 15 gün süreyle durduruldu.
Ankara'nın çevre illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında polis ve jandarma ekipleri kontrollerine başladı.
Yasağın başladığı ilk saatlerde Ankara'ya geliş ve Ankara'dan çıkış istikametindeki yollarda araç yoğunluğu oluştu.
Ekipler, Ankara-İstanbul otoyoluna gece yarısından önce giriş yapan araçların geçişine mağduriyet yaşanmaması için izin verdi.
Ankara-Eskişehir kara yolundaki Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası Kavşağında oluşturulan denetim noktasında ise Eskişehir istikametine gitmek isteyen vatandaşlardan sadece geçerli mazereti olanlara izin verildi.
Geçerli mazereti olmayan sürücüler, bu noktadan geri gönderildi.
Araç geçişine izin verilecek istisnalar
Bu 31 ile temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile giriş çıkış yapabiliyor.
Yurt içinde ticari yük, yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş çıkış yasağı getirilen illerden transit şekilde geçişlerine müsaade ediliyor. Ankara’da araç giriş ve çıkışları durduruldu

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Ankara, Araç, Güncel

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Ankara'da araç giriş ve çıkışları durduruldu
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