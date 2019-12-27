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Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

Ankara'da cinayet suçundan aranan zanlı, Eskişehir'de gözaltına alındı.

27.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:47
'da cinayet suçundan aranan zanlı, 'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin A'nın Çankaya Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheliyi, Türkiye'de satışı yapılmayan ve atışa hazır haldeki silahla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak" suçlarından da arandığı öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Ankara'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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