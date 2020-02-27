Haberler » Güncel » Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı - Haber

Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı

Ankara'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Samsun'da gözaltına alındı.

27.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:50Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı
'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ankara'da adli makamlarca 2 ayrı yakalama kararı olan, Gençlik ve Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken ihraç edilen M.B'yi yakaladı.
ByLock kaydı bulunan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.

Samsun, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:00:12