Ankara'da Aranan Fetö Şüphelisi, Malatya'da Yakalandı

ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan F.D., jandarma tarafından Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesinde yakalandı. Ankara
'da yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlaması ile hakkında yakalama kararı bulunan F.D.'nin Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Sürgü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, F.D.'yi gözaltına aldı.
F.D., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma
Komutanlığına götürüldü.
- Malatya
Jandarma, Ankara, Malatya, Güncel
Kaynak: DHA