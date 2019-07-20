Haberler» Güncel» Haber

Ankara'da asayiş uygulaması

Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

20.07.2019 01:11 Ankara
Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 500 polisin katılımıyla, Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması yapıldı.
Denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda ruhsatsız işyeri de kapatıldı. Vatandaşların kimliğini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişileri gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Servet Yılmaz, Ankara, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:33   Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı
01:24   Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
01:15   Ankara'da asayiş uygulaması
01:12   Kastamonu'da 83 kişi, mevlit yemeğinden zehirlendi
01:12   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
01:11   Ankara'da asayiş uygulaması
01:09   Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde öldü