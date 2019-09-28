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Ankara'da asayiş uygulaması

ANKARA'da eğlence yerleri ve umuma açık mekanlara yönelik 500 polisin katılımıyla asayiş denetlemeleri gerçekleştirildi.

28.09.2019 04:57Ankara'da asayiş uygulaması
ANKARA'da eğlence yerleri ve umuma açık mekanlara yönelik 500 polisin katılımıyla asayiş denetlemeleri gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Kızılay bölgesinde 500 polisin katılımıyla asayiş denetlemeleri yapıldı. Denetlemelere, Yunus Timleri ve Ahlak Büro ekipleri de destek verdi. Ara sokaklarda üst araması ve kimlik kontrolleri yapan polis, eğlence mekanları ve kafelerde de incelemelerde bulundu. İncelemelerde, bir eğlence mekanında pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Güncel

Kaynak: DHA

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