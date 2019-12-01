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Ankara'da asayiş uygulaması

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı.

01.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:16
'nın ilçesinde 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından 500 polisle birlikte Kızılay bölgesi Konur ve Karanfil sokaklarında bulunan eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde Yunus ekipleri de yer aldı.
Maliye ve belediye ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda uygulama yapıldı.
Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, çeşitli sebeplerle kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.
(Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
Ankara'da asayiş uygulaması

Çankaya, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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