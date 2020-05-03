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Ankara'da aşılama ve küpeleme çalışmaları

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor.

03.05.2020 21:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:23

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi'nde yürütülen şap ve LSD aşıları ile yeni doğan buzağıları küpeleme çalışmalarını denetledi.

Korkmaz, "Bu sene tarım ürünlerimiz Ankara'da daha da artacaktır. Ankara tarım ve hayvancılıkta hakikaten çok hızlı büyüyen, yatırımlar alan bir şehir konumunda. Sürecin böyle devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde 5'incilikten 3'üncülüğe çıkacağız." diye konuştu.

Bitkisel üretim anlamında son yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Korkmaz, soğan, buğday, arpa ve şeker pancarında yağışların verimi artıracağını ifade etti.

Şap aşısı ve buzağıların ücretsiz kayıt altına alınma çalışmalarının 15 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlatan Korkmaz, "Şap ve LSD aşılamasında yüzde 85-90'lara ulaştık. Bu iki hastalıkta viraldir. Aşılama yapmadığı zaman gerek ette gerek sütte yüzde 30-40 gibi büyük verim kayıplarına yol açmakta hayvan ölümleri gerçekleşmektedir." dedi.

Korkmaz, hayvancılık işletmelerinin yüzde 75-80 doluluk oranında olduğunu, hayvansal gıda sıkıntısının olmadığını sözlerine ekledi.

Ankara’da aşılama ve küpeleme çalışmaları

Kaynak: AA

Etiketler: Bülent Korkmaz, Ankara, Güncel, Haber

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