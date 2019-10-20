Tuzak kurdukları kişilerin görüntülerini çekip dolandıran çete yakalandı

Ankara'da bir karı-kocanın da bulunduğu, birçok erkeğe tuzak kurup gasp eden 6 kişilik çete son girişimlerinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MEKANDA TANIŞTIĞI KİŞİYİ EVİNE DAVET ETTİ

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre çetenin kurduğu tuzağı, B.Ç. adlı şahsın mağdur olduğu iddiasıyla polise yaptığı şikayet ortaya çıkardı. İfadeye göre, B.Ç. birkaç ay önce Ulus'taki bir mekanda Kübra Ç. ile tanıştı. Kübra Ç. geçtiğimiz günlerde B.Ç.'ye mesaj atarak evine davet etti.

DARP EDİP KREDİ ÇEKTİRDİLER

İkili, birlikte içki içip yakınlaştığı sırada içeriye eşi Fatih Ç. ve 4 arkadaşı girdi. Kendisini aldatılmış gibi göstererek agresif tavırlar sergileyen Fatih Ç. önce B.Ç.'nin uygunsuz görüntülerini videoya çekti. Arkadaşlarıyla birlikte darp ettiği B.Ç.'nin cep telefonundan mobil bankacılık üzerinden 30 bin liralık anlık kredi başvurusunda bulunan Fatih Ç. genç adamı, "Görüntülerin elimizde" diyerek tehdit etti.

HESABINDAN 15 BİN LİRA ÇEKİLDİ

B.Ç. adına kredi başvurusunun onaylanmasının ardından şüphelilerden ikisi evden çıkıp parayı bankamatikten çekti. Olayın ardından hesaplarını kontrol eden B.Ç. 15 bin liranın çekildiğini gördü. Hemen polise giden B.Ç. şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu. Gasp bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu karı-koca çift ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen diğer 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin benzer şekilde dört olaya daha karıştıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.