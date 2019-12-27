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Ankara'da 'Atatürk Garnizon Koşusu' yapıldı

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Anıtkabir arasında 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi.

27.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:55 Ankara'da 'Atatürk Garnizon Koşusu' yapıldı

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kara Harp Okulu Komutanlığı ve arasında 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kara Harp Okulu Komutanlığı'nca düzenlenen koşu, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri katıldı. Kara Harp Okulu'ndan başlayan koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı. Ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, 'Her şey vatan için' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Evlerinden koşuyu izleyen vatandaşlar ise askerleri alkışlayarak cep telefonları ile görüntüledi. Bazı vatandaşlar da asker selamı vererek koşuyu izlerken, öğrenciler de Türk bayraklarıyla askerleri selamladı. Yaklaşık 30 dakika süren koşu, Anıtkabir önünde son buldu.



Mustafa Kemal Atatürk, Kara Harp Okulu, Anıtkabir, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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