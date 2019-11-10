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Ankara'da Atatürk için mevlit okutuldu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.

10.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:19Ankara'da Atatürk için mevlit okutuldu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.

Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle mevlit programı düzenlendi. Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Koç ile çok sayıda kişi katıldı. Mevlit çıkışı vatandaşlara lokma dağıtıldı. Cami girişinde konuşan Başkan Yavaş, "Bu ülkeyi bize vatan yapanlara minnettarız onlar için, emeği geçen herkes için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz ve bugüne kadar ülke savunmasında şehit düşenler için mevlit okutuyoruz. İnşallah insanlarımızın birliğine, beraberliğine vesile olacak. Allah kabul etsin" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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