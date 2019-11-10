Haberler » Güncel » Ankara'da atatürk için mevlit okutuldu - Haber

Ankara'da atatürk için mevlit okutuldu

Ankara'da Atatürk için mevlit okutulduANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.

10.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:47
'da Atatürk için mevlit okutuldu
ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle mevlit programı düzenlendi. Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen mevlit programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Koç ile çok sayıda kişi katıldı. Mevlit çıkışı vatandaşlara lokma dağıtıldı. Cami girişinde konuşan Başkan Yavaş, "Bu ülkeyi bize vatan yapanlara minnettarız onlar için, emeği geçen herkes için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz ve bugüne kadar ülke savunmasında şehit düşenler için mevlit okutuyoruz. İnşallah insanlarımızın birliğine, beraberliğine vesile olacak. Allah kabul etsin" dedi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK İrfan ÖZŞEKER- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Ankara'da atatürk için mevlit okutuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:08 "Müzede Tarihin Sesi" etkinlik serisi başladı
18:08 Evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişi defnedildi (3)
18:01 Atatürk OMÜ'de sevgi ve hasretle anıldı
18:06 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
18:05 Samsun savcısı kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
16:53 Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:09:59