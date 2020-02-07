Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından erkek arkadaşı olduğu için silahla öldürülen lise öğrencisinin cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Babası tarafından tabancayla öldürülen 12. sınıf öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi, Ankara'dan kara yoluyla Yaylakent beldesi Kayılar Mahallesi'ne getirildi. Üç erkek kardeşi olan Şeyma Yıldız'ın cenazesi, Kayılar Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

ANNESİ CENAZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazede Şeyma Yıldız'ın okul arkadaşları ve annesinin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Genç kızın annesi Emine Yıldız, "Kızıma ne hakkım varsa helal olsun." ifadesini kullandı. Cenazeye Şeyma Yıldız'ınailesinin yanı sıra Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği 17 yaşındaki lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Dün akşam saalerinde meydanan gelen olayda Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Şeyma Yıldız ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde bu yüzden tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak evden çıktı. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Harun Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalışan kızını silahla vurarak, katletti.

Olayın ardından Harun Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Baba Yıldız'ın ilk ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği belirtildi.