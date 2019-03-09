Ankara'da Baharı Müzik, Dans ve Sanat ile Yeşertecek

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın 35 yıldır Ankaralılık adına azim ve özenle düzenlediği Sabancı Vakfı ve Kavaklıdere Şirketler Grubu'nun Onur Üyesi olduğu,Başkentin en uzun soluklu uluslararası etkinliği olan 36.Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4-25 Nisan 2019 tarihleri arasında sanatseverlere bir kez daha müzikal bir baharı müjdeleyecek.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen sanatın var olması gerekliliğine olan inanç ile sorumluluktan vazgeçilmeksizin hazırlanan 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde başta ülkemizin yetiştirdiği güzide sanatçılarımız olmak üzere Almanya, Brezilya, Estonya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İtalya ve Ukrayna'dan klasik müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 400'e yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.

Festivalin açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralarca gerçekleştirilmesi, Başkent Ankara ve ülkemizin müzikal kapasitesinin yansıtılması, ilk seslendirmeler, genç solistlerimizin desteklenmesi ve uluslararası işbirliği konserlerinde yer alması gibi ilkelerin sürdürüldüğü 36.UAMF, 4 Nisan Perşembe akşamı şef Orhun Orhonyönetimindekifestivalimiz için genişletilmiş kadrolu Orkestra Akademik Başkent, koro şefi Çiğdem Aytepe ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun soprano Görkem Ezgi Yıldırım, alto Elif Canbazoğlu, tenor Arda Doğan ve bariton Arda Aktar solistliğinde yorumlayacağıMozart Taç Giyme Missası ile açılacak. Konserin ikinci yarısının solisti iseRachmaninoff 2 numaralı Piyano Konçertosu'nu seslendirecek olanpiyanist GökhanAybulus. 25Nisan'da gerçekleşecek kapanış konserinin sanatçıları şef VakthangKakhidzeşefliğinde Tiflis Senfoni OrkestrasıveTürkiye doğumlu ve eğitimini ülkemizde tamamlamış,15. Uluslararası HenrykWieniawski Keman Yarışması'nın birincisi Gürcü kemansanatçısıVerikoTchumburidze

İlk kez Türkiye'de festivalimizdekonser verecek klasik gitar dünyasında çığır açan genç gitarist Yamandu Kosta, beş kıtada binlerce konser veren besteci, piyanist ve orkestra şefi ManoloCarrasco ve Flamenko Topluluğu, 75 yıllık geçmişine 50'den fazla ödül sığdırmış 100 kişilik dansçı ve müzisyen kadrosuyla Virsky Ukrayna Ulusal Dans Topluluğu, Çekya'nın parlak müzisyenlerinden Josef Spacek-MiroslavSekerakeman- piyano ikilisi, dünyanın sayılı oda müziği topluluklarından Kiev Oda Orkestrasıile genç Türk solistleri CemÖnertürk–flüt/ Bengi Canatan-arp, İtalyan caz topluluğu GiovanniGuidi Kentet, dünyaca ünlü Fransız piyanist Jean Bernard Pommier,şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ve solistleri ChristianDengk-org, EgmontVälja-çellofestivalimizin bu seneki sanatçı ve topluluklarından…

Kaynak: Bültenler