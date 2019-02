Ankara'da 'Balıkesir Kültür Evi' Açıldı

Kaynak: DHA

– ANKARA'da, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin yöresel ürünlerinin uygun fiyata satışa sunulduğu 'Balıkesir Kültür Evi Yöresel Ürünler Merkezi' düzenlenen törenle açıldı. Ankara 'nın Altındağ ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde olan Balıkesir Kültür Evi Yöresel Ürünler Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Yargıtay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven , İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Davetlilere, Balıkesir'in en meşhur tatlısı olan höşmerim ve zeytin yaprağı çayı ile incir çayı ikram edildi.Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in Osmanlı'ya silah zoruyla değil gönüllü olarak katılan bir beylik olduğunu söyledi. Başkan Kafaoğlu, "Osmanlıya katıldığı zaman o güçlü donanmasıyla Osmanlıya güç katmış İstanbul 'un ve Rumeli 'nin fethinde ciddi görevler üstlenmiş olan karesinin merkezidir. Hep birlikten ve beraberlikten yana olmuş bir memlekettir. Balıkesir daima bayrağına, vatanına, devletine, milletine bağlı mert, yiğit insanların yaşadığı memlekettir" dedi.'HERKES BURADA EV SAHİBİ OLACAK'Kültür Evi'nde Balıkesir'in kültürünü, örf, adet, gelenek ve görenekleri ile ürettiği ürünlerinin sergilendiği bir merkez olacağını kaydeden Başkan Kafaoğlu, "Bütün Balıkesirlilerin, bürokratların, siyasilerin ve kendini Balıkesirli hisseden herkesin burası evi olacak. Herkes burada ev sahibi olacak. Toplantı ve misafir ağırlama salonları var. İnşallah buranın hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.'TANITIM NOKTASINDA DA İLİMİZE KATKIDA BULUNACAKTIR'Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, Balıkesir'in her yöresiyle ve insanlarıyla ayrıcalıklı bir yer olduğunu belirtti. Cirit, şunları söyledi:"Öncelikle terörle mücadele de en çok şehit veren illerimizden birisi olması nedeniyle her zaman vatan savunmasında yüreğiyle, cesaretiyle örnek alınan bir memlekettir. Balıkesir eviyle tüm eksiklikler giderilecek. Tanıtım noktasında da ilimize katkıda bulunacaktır. Bu merkezin açılmasında emeği geçen özellikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum."Açılan kültür evinde kentin en meşhur tatlısı höşmerim, zeytinyağı, peynir, et ürünleri, zeytin yaprağı çayı incir çayı ve diğer ürünleri gibi yapılan araştırmalar neticesinde oluşturan kitaplar yer alıyor. - Ankara