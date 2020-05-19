Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu

Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusuANKARA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle, tedbirler altında kutlandı.

Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:27
Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu
ANKARA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle, tedbirler altında kutlandı. Ankaralılar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Başkent'te koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle akşam saatlerinden evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Balkonlarına Türk bayrağı asan vatandaşlar, saat 19.19'da saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.
Görüntü döükümü:
Balkonlardan görüntü
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Genel ve detay
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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