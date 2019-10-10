Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 kişiye gözaltı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki HDP İl Başkanlığı önünde toplanan HDP'li bir grup, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Sakarya Caddesi'ne yürümek istedi. Aralarında bazı HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polis tarafından uyarıldı. Bunun üzerine grup dağılırken, HDP'li vekiller Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Milletvekilleri burada açıklama yapacağı sırada, HDP'li bir grup slogan atmaya başladı. Bunun üzerine 11 kişi gözaltına alındı.

UYARILARIDİKKATEALMADI

Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.