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Ankara'da bayram öncesi "güvenlik" denetimi

Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri ile ilgili denetim yapıldı.

06.08.2019 14:33 Ankara'da bayram öncesi
Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri ile ilgili denetim yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak için alışveriş merkezlerinde, gar ve otogarlarda özel güvenlik uygulamalarının yeterliliği, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan veya alınması gereken tedbirlerde farkındalık oluşturması amaçlandı.
5 Ağustos'ta 11 ilde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişlerince, 70 ilde ise il emniyet müdürlükleri özel güvenlik şube müdürlüklerince yapılan denetimler, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kurban Bayramı, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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