Ankara'da, bayramın 2'nci günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Ankara'da, bayramın 2'nci günü cadde ve sokaklar boş kaldıANKARA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

25.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:57
Ankara'da, bayramın 2'nci günü cadde ve sokaklar boş kaldı
ANKARA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. İzinli olarak dışarı çıkan hayvanseverler ise Kızılay Meydanı'nda güvercinlere yem bıraktı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 81 ilde, Ramazan Bayramı ile arife günü olmak üzere 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 5,5 milyon nüfuslu Ankara'da, bayramın ikinci gününde de dün olduğu gibi sessizlik hakim oldu. Başkent'in en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus ile cadde ve sokaklar, bomboş kaldı. Polis ekipleri de yollarda denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı. Bu arada atlı polisler de Kızılay Meydanı'nda görev alarak denetimlere katıldı. İzinli olarak dışarı çıkan bazı hayvanseverler ise 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda güvercin besledi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Ankara’da, bayramın 2’nci günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kızılay Meydanı, Kızılay, Ankara, Güncel, Haber

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