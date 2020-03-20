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Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı

ANKARA'da bazı alışveriş merkezleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

20.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:20
Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı

ANKARA'da bazı alışveriş merkezleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

Türkiye 'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine Ankara 'daki alışveriş merkezlerinde yoğunluk en düşük seviyeye indi. Alışveriş merkezlerinde bulunan birçok mağaza da geçici süreliğine kapatma kararı aldı. Kentte bugün de bazı alışveriş merkezleri, yöneticilerin aldığı karar ile geçici olarak kapatıldı. Kararın ardından alışveriş merkezlerinin boş kalan otoparkları, havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

AVM otoparkından görüntü

AVM'den havadan drone ile çekilen görüntü

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Ankara, Güncel

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