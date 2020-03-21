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Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - TEKRAR

Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldıANKARA'da bazı alışveriş merkezleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

21.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:46
Ankara 'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı
ANKARA'da bazı alışveriş merkezleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine Ankara'daki alışveriş merkezlerinde yoğunluk en düşük seviyeye indi. Alışveriş merkezlerinde bulunan birçok mağaza da geçici süreliğine kapatma kararı aldı. Kentte bugün de bazı alışveriş merkezleri, yöneticilerin aldığı karar ile geçici olarak kapatıldı. Kararın ardından alışveriş merkezlerinin boş kalan otoparkları, havadan görüntülendi.
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Ankara’da bazı AVM’ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - TEKRAR

Kaynak: DHA

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Ankara'da bazı AVM'ler, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - TEKRAR
Etiketler : Ankara, Güncel

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