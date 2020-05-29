Ankara'da bazı ev ve depoları su bastı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde şiddetli yağmurun ardından 5 ev ve 2 depoyu su bastı.

Ankara'da bazı ev ve depoları su bastı
29.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:09
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde şiddetli yağmurun ardından 5 ev ve 2 depoyu su bastı.

Ankara'da gece geç saatlerde başlayan yağmur, ilerleyen dakikalarda sağanağa dönüştü. Cadde ve sokaklar sular altına kalırken, Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi 406. Cadde üzerinde bulunan 5 ev ve 2 depoyu da su bastı. 5 dairede yaşayan 30'dan fazla kişi su baskınından olumsuz etkilenirken, evlerde ve depolarda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin vidanjörler yardımıyla suları boşalttığı evlerde geriye ise çamur kalıntıları kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de hasar tespiti için tutanak hazırladı.

"Kulaklarımıza su girince uyandık"

Evi su bastığı sırada 6 kişi olduklarını ve su baskınına uyandıklarını belirten Salih Başak, "Saat 04.00'de kalktığımda sular vardı üzerimizde. Saat 05.00'de sular yükselmeye başladı. Daha sonra polisi ve itfaiyeyi aradık. Üç saattir durum böyle. Biz uyuyorduk, kulaklarımıza su girince uyandık. Daha sonra camlar ve kapıdan da su girdi. Şu an eşyalar yüzüyor evin içerisinde" dedi.

Dairesini su basan ve kendilerini çocuklarının uyandırdığı söyleyen Yusuf Cemil ise, "Çocuklar uyandırdı bizi. Kalktığımızda evi tamamen su basmıştı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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