Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı - Haber

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı

Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı -Bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçan şahıs yakalandıANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçtı.

28.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:59
'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı
-Bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçan şahıs yakalandı
ANKARA - Ankara'nın ilçesinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçtı.
Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Çankaya ilçesi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çankırı Caddesi üzerinde bir lokantanın önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ile tartışan bir vatandaş, tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sonucu darp edildi. Darp ettikleri vatandaşın silahını da alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen vatandaşın bekçi olduğunu ve olay sırasında sivil olduğunu öğrendi.
Kaçan şüpheli yakalandı
Bekçinin silahını alarak 34 LB 2348 plakalı otomobil ile kaçan şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından Çankırı Caddesi üzerinde yakalandı. Otomobilin önünü kesen polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi gözaltına aldı. O sırada otomobilde bulunan 2 kadın ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli şahsın kullandığı otomobili detaylı bir şekilde arayan polis ekipleri daha sonra otomobili çekici marifetiyle kaldırdı. , olaya ilişkin inceleme başlattı.
Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler silahını alıp kaçtı

Çankırı, Çankaya, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
09:33 Lionel Messi bir rekora daha imza attı!
09:28 Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
09:26 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, hırsızlık yaparken yakalandı
09:26 Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit
09:25 Antalya'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
09:25 Lastiği patlayan süt tankeri faciaya sebep oldu
09:24 Nevşehir'e şehit ateşi düştü
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
10:46 Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu
28.11.2019 09:35:21