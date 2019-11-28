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Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçtı.

28.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:20Ankara'da bekçiyi darp eden şüpheliler, silahını alıp kaçtı
'nın ilçesinde iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tartıştıkları bekçiyi darp ederek silahını alıp kaçtı.

Olay, gece geç saatlerde Çankaya ilçesi Çankırı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çankırı Caddesi üzerinde bir lokantanın önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ile tartışan bir vatandaş, tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sonucu darp edildi. Darp ettikleri vatandaşın silahını da alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen vatandaşın bekçi olduğunu ve olay sırasında sivil olduğunu öğrendi.

Kaçan şüpheli yakalandı

Bekçinin silahını alarak 34 LB 2348 plakalı otomobil ile kaçan şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından Çankırı Caddesi üzerinde yakalandı. Otomobilin önünü kesen polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi gözaltına aldı. O sırada otomobilde bulunan 2 kadın ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli şahsın kullandığı otomobili detaylı bir şekilde arayan polis ekipleri daha sonra otomobili çekici ile kaldırdı. , olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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