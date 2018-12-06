Ankara'da Belediye Otobüsü Yayalara Çarptı: 2 Yaralı (3)

Ankara Kızılay Meydanı
'nda belediye otobüsü freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı.
Başkent'in en yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Kızılay Meydanı'nda plakası henüz belirlenemeyen, Ankara Büyükşehir Belediyesi
'ne ait otobüs, bugün saat 15.30 sıralarında, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekiler ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis
ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,Kızılay Meydanı,Ankara
06 Aralık 2018 Perşembe 16:57