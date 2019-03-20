20 Mart 2019, 15:02
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Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı

Ankara'da EGO otobüsünde elle tacize uğradığını öne süren 19 yaşındaki genç kızın çığlıkları üzerine şoför, aracın kapılarını kilitleyip polis çağırdı. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alındı.

Ankara'da EGO otobüsünde elle tacize uğradığını öne süren K.K. (19) adlı kızın çığlıkları üzerine şoför, aracın kapılarını kilitleyip polis çağırdı.

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Keçiören ilçesinde oturan K.K., sabah Kızılay'a gitmek için 06 BE 7426 plakalı EGO otobüsüne bindi. Koltuklarda yer olmadığı için ayakta yolculuk yapan K.K., arkasındaki kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek çığlık atıp, yardım istedi.

ŞOFÖR KAPILARI KİLİTLEDİ

Otobüs şoförü Muzaffer R., aracı kenara çekerek kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Otobüste gözyaşları içinde polisin gelmesini bekleyen K.K.'yı diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yolcular, kıza tacizde bulunduğu ileri sürülen ismi açıklanmayan şüpheliye ise tepki gösterdi. Bir süre sonra gelen polis ekipleri, kızın teşhis edip şikayetçi olduğu şüpheliyi otobüsten indirip gözaltına aldı.

"TACİZ 15-20 DAKİKA DEVAM ETTİ"

Polise olayı anlatan K.K., şüphelinin arkasından yaklaşıp elle tacizde bulunduğunu, emin olmak için bir süre beklediğini, yaklaşık 15-20 dakika tacizin devam etmesi üzerine çığlık atarak yardım istediğini söyledi.

Genç kız ve olayın şüphelisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerine de incelenmek üzere el koydu.

Polis, Ankara, 3. Sayfa
Kaynak: DHA



YORUMLAR (30)
KAĞAN HAN: Yıllar önce metrobüste bayanlara pembe, erkeklere mavi metrobüs yapılsın denmişti. Oooo gericiler, yobazlar diye demediğinizi bırakmamıştınız alın size ilerici taşıma anlayışı.
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MİSAFİR: ben 40 yıldır İstanbulda yaşıyorum bu son zamanlardaki hiç taciz olayı yaşandıiğını görmedim . ki ne kadar sıkışık üst üste münübüslerde yolculuk yapıyorduk ben bu işin bir tacis olayaı olduğunu sanmıyorum . insan toplu araçlarda artık bir kadının yanında durmaya korkuyor istemeden dokunsa bi yerin taciz etti beni der deye ne bu artık yaa bence bağzıları tamamen reklam amaçlı.
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LİON: Nerede iğrenç bir haber varise ya istanbul ya adana hiç şaşırmadım
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ALMANCİ: aferim söföre
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