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Ankara'da bir kişi, borç yüzünden arkadaşını bıçakla öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki genç, 50 liralık borç yüzünden kavga ettiği arkadaşını bıçakla öldürdü.

11.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:10Ankara'da bir kişi, borç yüzünden arkadaşını bıçakla öldürdü
'nın ilçesinde 17 yaşındaki genç, 50 liralık borç yüzünden kavga ettiği arkadaşını bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, M.Ş. (17), bir süre önce 50 lira borç verdiği arkadaşı Erkan Y. (24) ile Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşılaştı. Borcunu ödemesini isteyen M.Ş, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Y'yi bıçakla yaraladı.
Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan M.Ş'yi, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından saklandığı yeri tespit ederek yakaladı.
M.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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