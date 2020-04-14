Ankara'da bir mahalleye giriş-çıkışlar kısıtlandı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Velihimmetli Mahallesi'nde kontrollü giriş ve çıkış başladı.
14.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:28
Gölbaşı ilçesi Velihimmetli Mahallesi'nde bir market sahibinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede kontrollü giriş-çıkış uygulaması başlatıldı. Sağlık personellerinin ve diğer görevli personellerin giriş ve çıkış yaptığı mahallenin yollarına barikat kurularak, güvenlik güçleri önlem aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA