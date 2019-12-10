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Ankara'da bir şüpheli "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı

Ankara Yenimahalle'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:28Ankara'da bir şüpheli
'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mahallesi'nde komşularının çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen İ.B. (70) adlı şüpheli, geçen günlerde jandarma tarafından gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli, savcının tutuklama talebiyle sevk ettiği nöbetçi Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yenimahalle, Jandarma, Yakacık, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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