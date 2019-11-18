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Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurduANKARA'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden firar eden Er Mehmet K., havaya rastgele ateş açtı.

18.11.2019 21:33 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:35
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu
ANKARA'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden firar eden Er Mehmet K., havaya rastgele ateş açtı. Ardından kaçarak yakındaki parka giden Karalı, kendisini göğsünden vurdu. Polis ekiplerince ağır yaralı halde bulunan Mehmet K., hastaneye kaldırıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Er Mehmet K., belirlenemeyen nedenle elindeki otomatik silah, tabanca ve hücum yeleğiyle birliğinden firar etti. Nizamiye çıkışında havaya rastgele ateş açan Mehmet K., otomatik silahı bırakıp elindeki tabancayla kaçmaya başladı. Yaya olarak Çankaya ilçesi Balgat semtine giden Mehmet K.'yı görenler, durumu polise bildirdi. Ankara polisi, Mehmet K.'nın yakalanması için arama çalışması başlattı. Ekipler, Mehmet K.'yı, 1421'nci Sokak'taki parkta göğsünden silahla vurulmuş ağır yaralı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kanlar içindeki Mehmet K.'yı, yapılan ilk müdahalenin ardından Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesine kaldırdı.
Olay yerinde yapılan incelemede polis ekiplerince Mehmet K.'nın elindeki silahla kendisini göğsünden vurduğu belirlendi. Mehmet K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu

Güncel

Kaynak: DHA


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