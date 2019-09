"Ankara'da birlik aşuresi"

Çok sayıda önemli etkinlik düzenleyen ve yapmış olduğu aktivitelerle sivil toplum kuruluşları arasında adından sık sık söz ettiren Ankara 'da Birlik Derneği, muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenledi.Ankara'da Birlik Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure programı, derneğin sitelerdeki genel merkezinde gerçekleştirildi. Farklı kesimlerden birçok insanın katıldığı aşure programına davetliler yoğun ilgi gösterdi. Derneğin toplantı salonu ve diğer birimleri tamamıyla doldu. Programa çok sayıda çeşitli siyasi parti temsilcisinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarından da yoğun ilgi gösterildi. Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan aşure etkinliğinde mevlid-i şerif ve okunan ilahilerin ardından hazırlanan aşureler davetlilere dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Bayram Mutlu, aşurenin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, "Okunan Kur'an-ı Kerim'i vatan savunmasında şehit düşen tüm şüheda ve geçmişlerimizin ruhlarına hediye ettik" dedi.Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu, aşure gününün anlam ve önemine ilişkin bilgiler vererek özetle şunları söyledi: "Aşure günü muharrem ayının 10. günü ihya edilen bir gündür. Nuh'un (a.s.) gemisinde kalan son yiyeceklerle hazırlanan aşa 'aşure' denir. Efendimiz ve Nuh'tan sonraki tüm peygamberler bugüne önem vermişlerdir. Bizler de Ankara'da Birlik Derneği olarak kaynattığımız birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma dayanışma ve bereketin simgesi olan aşuremizi, siz değerli dostlarımızla paylaşmak istedik. Yüce mevlam ülke olarak, millet olarak, ümmet olarak birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Ülkemizi, milletimizi her türlü belalardan, musibetlerden korusun. Güvenlik güçlerimize de güç kuvvet versin." - ANKARA