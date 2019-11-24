Haberler » Güncel » Ankara'da Birlik Sohbetlerinin bu ayki konuğu Abdülkerim Erdoğan - Haber

Ankara'da Birlik Sohbetlerinin bu ayki konuğu Abdülkerim Erdoğan

Ankara'da Birlik Sohbetleri'nin bu ayki konuğu Araştırmacı-Yazar Abdülkerim Erdoğan oldu.

24.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:55Ankara'da Birlik Sohbetlerinin bu ayki konuğu Abdülkerim Erdoğan
'da Birlik Sohbetleri'nin bu ayki konuğu Araştırmacı-Yazar Abdülkerim Erdoğan oldu.

Birlik Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Ankara'da Birlik Sohbetleri'nin bu ayki oturumu gerçekleştirildi. Birlik Sohbetlerinin bu ayki konuğu Araştırmacı - Yazar Abdülkerim Erdoğan oldu. Söyleşi öncesinde konuşan Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, "Ankara'mızın sokağında, mahallesinde yaşananlar olsun, tarihi, kültürü ve turizmi olsun, gelenek ve görenekleri olsun, sanatı -sporu olsun, iş dünyası ve ekonomisi olsun hepsi bizim ilgi alanımızdadır. Bizim derdimizdir. O nedenle bugün burada Ankara'mızın tarihini ve kültürünü bir üstadımızdan dinlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün sizleri Ankara'mızın tarihini ve kültürünü en iyi bilenlerden biri olan, karış karış bu kadim şehrimizi dolaşan, yaşayan, Ankara ve ilçeleri için ayrı ayrı kitaplar yazan değerli büyüğümüz Araştırmacı-yazar Abdülkerim Erdoğan ile bir araya getiriyoruz" dedi.

Ankara'da Birlik Sohbetleri, konuşmacı Erdoğan'ın söyleşisi ile devam etti. Araştırmacı - yazar Abdülkerim Erdoğan, söyleşide Ankara'yı köy köy gezdiğini ve gezmeye devam ettiğini, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çamlıdere, Mamak gibi dokuz ilçeyi gezerek her ilçe için ayrı kitaplar yazdığını belirterek, şu anda ise Şereflikoçhisar ilçesiyle alakalı bir kitap çalışması içerisinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, Dernek Başkanı Bayram Mutlu'nun sorusu üzerine Kızılcahamam'da bulunan Kırmızı Ebe ve Ayran Taşının hikayesini dinleyenlere anlattı. Ankara'nın türbeleri, tarihi ve kültürel yapıları ile ilgili de konuşan Abdülkerim Erdoğan, camilerdeki minber, mihrap gibi el işçiliği oyma ahşapların gelişigüzel tamir edilmemesi ve boyanmaması gerektiği konusunda topluluğu uyardı. Bazı camilerde dernek yönetimlerinin camilerin eski halılarının eskicilere verilerek çok büyük bir hata yapıldığını belirtti.

Söyleşide Ankara'da bulunan termal sular, çam ormanları, yaylalar ve yemek kültürü de konuşuldu. Ayrıca Ankara Kalesi, ilk meclisi, Ankara'nın tarihi, turizmi, müzeleri ve kültürel değerleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu.

Söyleşi, Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu'nun teşekkür konuşması, plaket takdimi ve günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi. - ANKARA

Bayram Mutlu, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Irak'ın Zikar kentinde protestocular valilik binasını ateşe verdi
00:28 Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı
00:28 Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
00:22 Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
00:20 Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
00:17 İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı
23:39 Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:29:44