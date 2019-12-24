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Ankara'da bu yıl 185 bin adresin doğal gaz kontrolü gerçekleştirildi

ANKARA'da lodos kaynaklı doğal gaz zehirlenmelerinin önüne geçebilmek adına Başkent Doğalgaz Genel Müdürlüğü (Başkentgaz) çalışanları, bu yıl 185 bin adreste kontrol gerçekleştirdi.

24.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:15 Ankara'da bu yıl 185 bin adresin doğal gaz kontrolü gerçekleştirildi

ANKARA'da lodos kaynaklı doğal gaz zehirlenmelerinin önüne geçebilmek adına Başkent Doğalgaz Genel Müdürlüğü ( ) çalışanları, bu yıl 185 bin adreste kontrol gerçekleştirdi. Ekiplerin denetimleri sayesinde 2013 yılından bu yana karbonmonoksit gazından etkilenme oranında yüzde 80 azalma sağlandı.

'da doğal gaz dağıtım şirketi Başkentgaz, şiddetli rüzgar, fırtına ve lodoslu havalarda doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı 2013 yılında çalışma başlattı. Bu kapsamda, saha denetim ekipleri binlerce adreste kontrol gerçekleştirdi. Bu yıl da devam eden kontroller doğrultusunda, 50 kişiden oluşan saha denetim ekibi, 185 bin adreste kontrol yaptı. Başkentgaz İç Tesisat Müdürlüğü'nde görevli Makine Mühendisi Tuna Kayapınar, doğal gaz zehirlenmelerinin en önemli nedeninin doğal gaz tesisatının yanlış ya da eksik bağlanması olduğunu belirtti. Zehirlenme sebebinin doğal gaz değil, doğal gaz yanması sonucu oluşan atık gaz içerisindeki karbonmonoksit gazı olduğunu söyleyen Kayapınar, "Havalandırma menfezlerinin yokluğu veya kapalı olmasından dolayı ortamdaki oksijen yetersizliği karbonmonoksit gazı oluşmasına neden oluyor. Yılda en az bir kere doğal gaz bacalarının bakım ve temizliğinin yapılması gerekiyor" dedi.

'YÜZDE 80 AZALMA SAĞLADIK'

Kayapınar, Başkentgaz'ın bilgisi dışında iç tesisata, cihaz ve bacalara müdahale edildiğini, bu gibi uygunsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla düzenli olarak saha denetimleri yaptıklarını kaydetti. Kayapınar, "2013 yılından bu yana yaptığımız denetimler sayesinde karbonmonoksit gazından etkilenme oranında yüzde 80 azalma sağladık. 2019 yılında 50 kişiden oluşan saha denetim ekibimizle yaklaşık 185 bin adet adres kontrolü gerçekleştirdik. Uygunsuzluk tespit ettiğimiz adreslerde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gaz arzını durduruyoruz. Başkentgaz olarak abonelerimizin güvenliğini her şeyden önde tutuyoruz. Sertifikalandırılmış firmalar tarafından uygunsuzlukların giderilmesini talep ediyor, tekrar denetim yaparak uygunsuzluğu giderilmiş adreslerin gaz arzını sağlıyoruz. Ayrıca şirketimiz kamu tüzel kişiliği olan Makine Mühendisleri Odası ile yaptığı ortak protokol çerçevesinde makine mühendisleri tarafından da saha kontrolü yapılmaktadır. Makine Mühendisleri Odası da Başkentgaz adına 5 kişilik saha mühendisi ekibiyle yaklaşık 10 bin adresin tesisat kontrolü gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK 

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA,



Başkentgaz, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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