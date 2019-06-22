22.06.2019 13:43
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Ankara'da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama

Ankara

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde 4 büyükbaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde 4 büyükbaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
Olay, 12 Haziran'da Polatlı ilçesi Kocahacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Ünal 'a ait 4 büyükbaş hayvan çalındı. Ünal şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, hırsızlık şüphelisi 7 kişinin kimliği belirlendi. Biri kadın 7 kişi, düzenlenen operasyonla Afyonkarahisar'da yakaladı.
Polatlı'ya getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ö. (37), M.A. (27), F.D. (38), S.K. (27) ve H.Y. (25) adlı kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.A. (21) ve İ.Ö. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin çaldıkları 4 hayvanı sattıkları belirtildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Yaşar Ünal , Polatlı , Ankara , Güncel

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