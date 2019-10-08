Haberler » Güncel » Ankara'da 'bylock' operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da 'bylock' operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 26 kişiden 11'i gözaltına alındı.

08.10.2019 12:35Ankara'da 'bylock' operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 26 kişiden 11'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Diğer 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

ANKARA, -



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:54 PYD/YPG sözcüsü Salih Müslim: ABD askerleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz
18:53 Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (2)
18:53 Suriye sınırına askeri sevkiyat
18:52 Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
18:51 Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama
18:50 Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
18:50 Başkan Arı görev süresini değerlendirdi