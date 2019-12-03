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Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 20 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

03.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:51Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 20 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 11 şüpheliyi, operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Polis, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



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Kaynak: DHA

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