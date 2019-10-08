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Ankara'da ByLock operasyonu

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

08.10.2019 13:56Ankara'da ByLock operasyonu
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı iddia edilen serbest meslek sahibi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan operasyonda, 11 şüpheli yakalandı. 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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