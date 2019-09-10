Haberler» Güncel» Haber

Ankara'da 'bylock' operasyonu: 39 gözaltı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 46 kişiden 39'u gözaltına alındı.

10.09.2019 10:44 Ankara'da 'bylock' operasyonu: 39 gözaltı
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 46 kişiden 39'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 39'u gözaltına alındı. Diğer 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:08   Atakaş limanı'na yanaşan gemide yangın
11:08   Kayserispor fanatiği berber dükkanını sarı-kırmızıya boyadı
11:08   (ek bilgi ve fotoğraflarla) - avcılar'daki kazada "fıskiye" iddiası
11:07   Başkan Altay Büyükşehir Meclisi'nde konuştu:
11:07   Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti
11:07   Antalya tarihle sanatın buluştuğu phaselis festivali başladı
11:07   Adana'da bir 'banker bilo' filmi vakası daha